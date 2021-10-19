روسيا – صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية ليس فقط على الصعيد العرقي لكن وعلى صعيد المبدأ السياسي.

وقال لافروف في تصريح للصحفيين على هامش منتدى فالداي: “نحن نشجعهم على الوفاء بالتصريحات التي أدلوا بها عندما وصلوا إلى السلطة، بما في ذلك ضمان شمولية الحكومة ليس فقط على أساس الانتماء العرقي، ولكن أيضًا على أساس المعتقدات السياسية، حتى يتسنى تمثيل جميع الأطياف السياسية للمجتمع في الحكومة”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية في السياق ذاته إلى لم يتم حتى الآن بحث الاعتراف الرسمي بطالبان.

المصدر: نوفوستي