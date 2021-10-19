فرنسا – ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل حلول عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة في البلاد تعمل بالماء المضغوط.

وأوضحت الصحيفة امس أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي للطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

ونقلت “لو فيغارو” عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله إن “أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة للبيئة”.

وكان الرئيس ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة من 75% إلى 50% بحلول عام 2035.

المصدر: رويترز