إنجلترا – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها امس عن السعر الذي حدده نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لرحيل نجمه رحيم ستيرلينغ.

وارتبط اسم ستيرلينغ بالانتقال إلى برشلونة، لتعزيز الخط الأمامي للفريق الكتالوني، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان، خاصة وأنه خرج من حسابات مدربه بيب غوارديولا.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لن يقبل ببيع ستيرلينغ الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، بأقل من 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا السعر سيعقد وصول اللاعب إلى برشلونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي ليس من نوعية الأندية التي تخفض أسعار لاعبيها مع اقتراب نهاية عقودهم، والدليل ما حدث مع إيريك غارسيا قبل انضمامه لبرشلونة، حيث تمسك السيتي ببيعه مقابل 20 مليون يورو، رغم علمهم بأنه لن يجدد وسيرحل مجانا.

المصدر: وكالات