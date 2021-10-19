فرنسا – اتخذ الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قرارا يقضي بعدم الحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد حتى الموسم المقبل.

ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن مبابي قرر عدم التصريح بأي شيء يتعلق بريال مدريد حتى نهاية الموسم، كي لا يثير غضب جمهور سان جيرمان مرة أخرى.

وأجرى مبابي حوارا منذ عدة أسابيع، قال إنه كان يخطط للإنتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، في حال موافقة سان جيرمان له بالرحيلن، ما أثار حينها غضب الجمهور الباريسي، الذي أطلق صافرات الاستهجان ضد مبابي في وقت سابق هذا الموسم..

وتحسنت العلاقة بين مبابي وجمهور سان جيرمان مؤخرا، وعاد المشجعون للهتاف والتصفيق للمهاجم الفرنسي خلال المباريات.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي البالغ 22 عاما حتى الآن على عروض التجديد بقيمة 137 مليون جنيه إسترليني و 145 مليون جنيه إسترليني، وتزعم تقارير إسبانية وفرنسية أن اللاعب يخطط للانتقال مجانا إلى ريال مدريد.

ويملك مبابي في رصيده 137 هدفا في 183 مباراة بقميص باريس سان جيرمان.

المصدر: “وكالات”