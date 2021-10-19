ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن الحديث عن الاستقرار واطلاق المبادرات من أجله شيء مهم ومقبول ويجب تشجيعه، لكن يجب ألا يكون الغرض من ذلك الالتفاف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفك التجميد عن الأموال الليبية من أجل العبث بها في ظل الفوضى ومشروع اللادولة.

نصية اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزيرة الخارجية نجلاء منقوش أمام امتحان صعب ومصيري.