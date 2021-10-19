واشنطن – أفاد البيت الأبيض، امس بأن السلطات الأمريكية تواصل الضغط على أعضاء منظمة “أوبك” لمعالجة مشكلة إمدادات النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الحكومة الأمريكية تعالج أيضا الأمور اللوجستية المتعلقة بإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التلاعب المحتمل في الأسعار.

وكانت بساكي أعلنت في 28 سبتمبر المنصرم عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة “أوبك” حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الذي يشجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء.

المصدر: “رويترز”