الولايات المتحدة – اخترق هاكر، يعتقد أنه من تركيا، أحد أقسام موقع ألرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإلكتروني ونشر فيه آية قرآنية ومقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد موقع “فيس” بأن اختراق الموقع أثر على نطاق فرعي للموقع، يستخدمه موظفو حملة لدعم ترامب معنية بالترويج لتوجيه دعوات بشأن توقيع العرائض أو الأسئلة والأجوبة.

ونشر الهاكر الآية التالية من سورة الحشر باللغتين الإنجليزية والتركية: “ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون”.

وذكر الموقع الإلكتروني أن الهاكر يدعى “RootAyyildiz”، وقد نشر أيضا مقطع فيديو من موقع يوتيوب يحمل طابعا قوميا ويظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأبلغ الهاكر موقع “فيس” أنه اخترق موقع ترامب الإلكتروني باستخدام طريقة “SSTI” وهي تسمح بحقن كود في قالب الموقع، وأن قسما من موقع ترامب كان تحت سيطرته لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الهاكر بها الشأن: “يوجد العديد من المجالات التي يمكن فيها تنفيذ هجمات الهاكرز، مثل اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب. أنا هاكر وناشط، أتعامل مع مواقع الويب منذ فترة طويلة، وأفعل ذلك كي يكون صوتي مسموعا”، فيما أفيد بأن ممثلي ترامب لم يردوا على طلب من الموقع للتعليق على النبأ.

المصدر: نوفوستي