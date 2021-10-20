إسبانيا – افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة توغل “الفرعون” المصري في منطقة جزاء أصحاب الأرض متلاعبا بأربعة لاعبين وسدد الكرة قوية ارتطمت بقدم زميله جيمس ميلنر وتابعت طريقها إلى الشباك.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة ليفربول بنتيجة 3-2.

المصدر: RT