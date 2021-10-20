ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره موقع “أوكرين فورم” الإخباري الأوكراني عن مساع لتصدير الأبقار المخصصة للتربية في المراعي إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الخارجية الأوكرانية قولها: إن السلطات المختصة في كلا البلدين اتفقت في وقت سابق على نموذج ثنائي للشهادة البيطرية لتصدير أبقار التربية والحليب ومنتجات الألبان من أوكرانيا إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا”: “نواصل فتح فرص جديدة للمصدرين الأوكرانيين في الأسواق الخارجية على وجه الخصوص، ونحن نشجع المصالح الاقتصادية الأوكرانية في السوق الاستهلاكية الكبيرة للبلدان الإفريقية”.

وتابع “كوليبا”: “إن الجهود المتواصلة تحقق نتائج مهمة معينة لقطاع الأعمال الأوكراني، ويعد هذا وصولًا إضافيًا للشركات الأوكرانية لصناعة المواشي إلى السوق الليبي”. فيما أدلى رئيس دائرة الدولة لسلامة الأغذية وحماية المستهلك “فلاديسلافا ماهالتسكا” بدلوه بالخصوص.

وقال “ماهالتسكا”: “ليبيا هي البلد الذي نتعاون معه في العديد من السلع والآن رواد الأعمال الأوكرانيون لديهم الفرصة للتصدير إلى ليبيا لتربية الماشية وهو عنصر مهم من الصادرات الزراعية الأوكرانية، وعلاوة على ذلك هذا يعني أن الشراكة قد حظيت بفرص جديدة للنمو”.

ترجمة المرصد – خاص