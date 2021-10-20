ليبيا – أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في مصر أن حكومة بلاده تعمل على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية إلى ليبيا.

البدوي أوضح في تصريحات لموقع “اليوم السابع” الإخباري المصري اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذه الآليات والإجراءات تحفظ حقوق العمالة المصرية في ليبيا وتوفر لها الرعاية، مبينًا أن الحكومة في مصر متمسكة بعدم تسفير أي عامل قبل الانتهاء من منظومة إلكترونية.

وتابع البدوي: إن هذه المنظومة تربط بين وزارة القوى العاملة المصرية وما يناظرها من جهة رسمية في ليبيا، بهدف تحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة ولإيجاد ضمانات لحصول الشركات المشاركة بالمشروعات والعمالة المصرية على مستحقاتها.

وأضاف البدوي: إن اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية ما زالت تدرس وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين.

واختتم البدوي بالإشارة لدراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأي مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل معها.