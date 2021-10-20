ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الثلاثاء Niels Annen، وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية، الذي يؤدّي زيارة رسميّة إلى تونس من 18 إلى 20 أكتوبر 2021.

الجانبين تبادلا وجهات النظر وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، حول أهم القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر “استقرار ليبيا” والتعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الإطار نوّه المسؤول الألماني بدعم تونس لمبادرة “التحالف من أجل الدبلوماسية متعددة الأطراف”.