ليبيا – عقد مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية العميد سنوسي صلاح سنوسي أمس الثلاثاء اجتماعًا مع مدير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وبحضور عدد من الضباط بالإدارة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التنسيق بين الإدارة والشركة العامة للكهرباء من أجل تأمين محطات توليد الطاقة ومحطات (220) ومنع حدوث أي اعتداءات على هذه المحطات.

كم تم مناقشة جهود ضبط سرقة الأسلاك النحاسية ومنع عمليات ضبطها بما يساهم في إستقرار الشبكة وحماية هذا المرفق المهم.