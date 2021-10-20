ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن أي مبادرة تخرج الآن أو أي ملتقى تحت أي مسمى الهدف هو عرقلة الانتخابات وتأجيلها.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الهدف من ذلك هو لإتاحة المزيد من الوقت حتى تستمر حكومة تصريف الأعمال ومن دار في فلكها في الفساد العلني ونهب ماتبقى بالمصرف المركزي في تحالف خطير ومشبوه بين “المحافظ والرئيس” تحت غطاء خارجي.

وأضاف: “لا رقيب ولا حسيب، حتى نعلن إفلاسنا ونصبح في كماشة الاقتراض من البنك الدولي ليملي علينا شروطه الاستعمارية القاسية”.

كما أكد على أن الانتخابات هي أقرب الحلول لإنقاذ مايمكن انقاذه وإيقاف السيول الجارفة لما تبقى من موارد وهيبة وطن.