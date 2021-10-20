ليبيا – أدى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، زيارة للمجلس الأعلى للقضاء التقى خلالها رئيس المجلس، المستشار محمد الحافي، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

اللافي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن القضاء هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي التي تساهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها.

بدوره، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بجهود المجلس الرئاسي الرامية لتسليم مقاليد الأمور في البلاد لمن يتفق عليه الليبيون، من خلال صناديق الانتخابات، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لإجرائها في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي في هذا الإطار.

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