ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء لقاءً مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رفقة نائبيه مسعود عبيد وعمر بوشاح، ومقرر المجلس سعيد كلا، ورئيس لجنة قوانين الانتخابات السنوسي القمي.

المشري قدم بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري إحاطة عامة عن المشهد السياسي، موضحًا أن بنود الاتفاق السياسي تنص على أن المجلسين يجب أن يصوغا القوانين الانتخابية بشراكة، على أن يصدرها مجلس النواب بالشكل المتوافق عليه، وهذا ما لم يلتزم به مجلس النواب حين إصداره القوانين بصورة أُحادية، وبصورة معيبة؛ لغرض عرقلة الانتخابات بصورة غير مباشرة حسب زعمه.

وبين ملاحظات مجلس الدولة الاستشاري حول قوانين الانتخابات المتعلقة بالرئيس والبرلمان، موضحًا رأي المجلس حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية، مبديًا رغبةَ المجلس في الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات في وقتها، دون التنازل عما هو حقٌّ لهم بنصِّ الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.

واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لغرض حلحلة الانسداد الحالي والوصول إلى انتخابات نزيهة وسليمة يقبل الجميع بنتائجها.