ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء لقاءً مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية في ليبيا.