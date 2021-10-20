ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء لقاءً مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية في ليبيا.
كما تطرق الطرفان إلى مؤتمر دعم الاستقرار المزمع عقده يوم الخميس المقبل في العاصمة طرابلس بمشاركة تركيا، وسبل إنجاحه بما يخدم ملصحة الشعب الليبي وأمنه واستقراره.
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