ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري إني دس كارلو ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيتش.

اللقاء تركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية حول مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بهذه المبادرة الخميس القادم الموافق 21 أكتوبر الجاري.

بدورها، قدمت المنقوش خلال اللقاء لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ، لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية- الأمنية، والاقتصادية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بالتطبيق الفعلي لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2570 و 2571، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

كما ناقش اللقاء، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والمقررة في نهاية شهر ديسمبر القادم، وكذلك أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات لجنة 5 + 5، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز مهامها.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.