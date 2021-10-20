ليبيا – تمكن أعضاء التحريات بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم العبدلي من تفكيك شبكة تزوير أموال واحتيال على المواطنين.

المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أكد القبض على شخص يُدعى (ع.م.م) يُدير شبكة تزوير أموال من العملة الليبية تتكون من شخص سوداني الجنسية، وآخر مصري مهمته الطباعة، ومهندس نفط ليبي تخصص برمجة من المنطقة الغربية قام بتوفير المواد والتمويل له بتحويل مبلغ 5 آلاف دينار لمساعدته في تمويل عملية التزوير باستخدام بعض الحيل وآلة طابعة، وحبر وكل هذا يتم بالتعاون مع شخص موجود في دولة تونس بقيامه بإرسال شقيقه لأخذ العملة المزوّرة وإعطائه المبلغ المتفق عليه من العملة الأصلية.

وأضاف المكتب الإعلامي: “تنفيذًا لتعليمات الوكيل القاضية بمكافحة الجريمة قبل حدوثها وتقديم مرتكبيها للعدالة والقضاء، فإنه بعد التحري ودقة المعلومات تم إعداد كمين محكم لهم من قبل أعضاء التحريات وتم إلقاء القبض عليهم بمنطقة الفويهات، وبعد التحقيق والاستدلال معهم قامو بالاعتراف بكل التهم المنسوبة إليهم”.

مكتب وكيل وزارة الداخلية أشار إلى أن المتهمين اعترفوا بأن آخر ما قامو بتزويره من العملة الليبية فئة 20 هو طباعة مبلغ 25.500 ألف دينار، وبناء على ما ذُكر تم إعداد محضر وتقرير قانوني شامل بالجريمة لتقديمها للنيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق قوانين الدولة الليبية.