إنجلترا – وصلت دمية متحركة عملاقة اجتازت أوروبا على مدى 4 أشهر على ركائز متينة، إلى شواطئ المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة من رحلة طولها 8 آلاف كيلومتر.

و”أمل الصغيرة” دمية عملاقة يبلغ طولها 3.5 متر، تمثل طفلة لاجئة تبلغ من العمر 9 سنوات، تتجول في أوروبا كجزء من مبادرة فنية.

بدأت رحلتها من مدينة غازي عنتاب على طول الحدود السورية التركية، وواصلت مسيرتها عبر اليونان وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا.

وكان الممثل البريطاني، جود لو، في استقبال الدمية العملاقة في فولكستون، حيث وصلت من كاليه، وهو طريق يسلكه عادة الأشخاص الذين يبحثون عن ملاذ في المملكة المتحدة.

وترمي منظمة مسرح “غود تشانس” البريطانية من خلال هذا العمل، إلى جذب الانتباه تجاه كافة الأطفال المشردين، ويقول صانع المشروع ومنتجه، ديفيد لان: “من خلال سرد القصة، نريد تركيز الانتباه على مئات وآلاف من القصص لأفراد لم يختر أي منهم القيام بالرحلات التي قاموا بها. لكنهم خشيوا على حياتهم وحياة أسرهم”.

المصدر: RT