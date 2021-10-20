ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “رويترز” عن خلاف جديد قد يقوض الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع الصناعة النفطية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لقرار وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الذي جمد بموجبه صلاحيات رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله، الذي لم يدلي بأية تصريحات بالخصوص لصناع التقرير.

وبين التقرير أن أصل الخلاف بين عون وصنع الله يتمحور حول صراع على التأثير على الصناعة والسياسة بحجة مخالفات قانونية ارتكبها الأخير وفقًا للأول ناقلًا عن المكتب الإعلامي للمؤسسة قوله: إن الأخيرة تعمل وفق القانون الصحيح وتحت إشراف الحكومة.

ترجمة المرصد – خاص