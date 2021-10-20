سهم “روسال” يصعد في موسكو وينخفض في هونغ كونغ بعد تفتيش منازل أقارب ديريباسكا في الولايات المتحدة

سهم “روسال” يصعد في موسكو وينخفض في هونغ كونغ بعد تفتيش منازل أقارب ديريباسكا في الولايات المتحدة

روسيا – تراجع سهم شركة “روسال” الروسية لصناعات الألمنيوم في بورصة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، بعد عمليات تفتيش منازل لأقرباء الملياردير الروسي أوليغ ديريباسك، الذي يمتلك حصة كبيرة بالشركة.

وانخفض سهم شركة “روسال” في بورصة هونغ كونغ في بداية التعاملات بنسبة 1.12% إلى 8.79 دولار هونغ كونغ (1.13 دولار)، لكن الانخفاض تسارع بعد ذلك وبلغ 2.92%.

أما في موسكو فقد ارتفع سهم شركة “روسال”، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.18% إلى 80.20 روبل.

وجاء ذلك في ظل أنباء عن قيام مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بتفتيش منازل تعود لديريباسكا وأقاربه في الولايات المتحدة.

ووفقا للممثلة الرسمية لرجل الأعمال الروسي ديريباسكا، لاريسا بيلييفا، فقد أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي عمليات تفتيش في منازل أقارب ديريباسكا في نيويورك وواشنطن.

وأضافت أنه تم إجراء عمليات التفتيش على أساس صدور أمرين من المحكمة يتعلقان بالعقوبات الأمريكية ضد ديريباسكا.

المصدر: تاس