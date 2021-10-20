سيتي وبروج يدينان الهجوم على مشجع بعد مواجهة في دوري الأبطال

سيتي وبروج يدينان الهجوم على مشجع بعد مواجهة في دوري الأبطال

بلجيكا – عبر مانشستر سيتي الأربعاء عن صدمته وحزنه البالغ بعد تقارير عن تعرض أحد مشجعيه لهجوم في بلجيكا عقب الفوز 5-1 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مشجعا لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز يقيم في بلجيكا نقل إلى العناية الفائقة بعد تعرضه لهجوم في كراج للسيارات في درونجن بعد انتهاء المباراة.

وقال سيتي في بيان: “نعمل حاليا عن كثب مع كلوب بروج والسلطات البلجيكية والإنجليزية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث.

وتابع: “كل مشاعر الدعم والمساندة لعائلة وأصدقاء هذا المشجع المقيم في بلجيكا والذي لا يزال في المستشفى”.

وقال بروج في بيان منفصل إن النادي أصيب بالصدمة والفزع بعد علمه بالحادث.

وأضاف: “يرفض كلوب بروج بشدة أي سلوك إجرامي داخل الملعب أو خارجه”.

المصدر: “رويترز”