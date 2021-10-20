ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث الليبية جمال شلوف إن نشر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا صورًا يدعي فيها تخريج دفعة جديدة من عناصره في أحد المعسكرات في جنوب البلاد يعتبر امتداد لتكتيكه في ليبيا في الفترة السابقة، يعتمد خلاله محاولة التأكيد على حضوره على الساحة، بهدف رفع معنويات عناصره، هذا ما كشف عنه تبنيه عمليتي سبها والواحات رغم فشلهما.

شلوف وفي تصريح لموقع”العين الإخبارية” أكد أن التنظيم يسعى لإثبات وجوده في الجنوب على أمل أن ينضم إليه ذئاب منفردة هنا أو هناك.

وحول قراءة المقطع المصور الذي نشره التنظيم ،شلوف قال: إن داعش عادة ما يظهر في مقاطعه أكبر عدد من أفراده، وفي المقطع الأخير كان أكبر تجمع ظهر لم يتجاوز 11 عنصرًا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون من بين العناصر وفقًا للتحليلات المبدئية الإرهابي سفيان بن قمة الذي قيل إنه قتل في وقت سابق في معارك ضد الجيش في درنة شرقي البلاد، وتحاول المؤسسة التعامل مع الصور فنيا بهدف الجزم أنه هو أو لا.

ولفت إلى أن الصور أظهرت تسليحًا مختلفًا وهو استخدام بنادق AK 103 مع تجهيزات ليست من المعتاد وجودها في ليبيا مثل بنادق القناص، ما يرجح أنهم حصلوا على أسلحة جديدة، إلا أنهم يعانون فعلا من ضعف الموارد وهو ما ظهر في صور ميدان العنف الذي ظهر بدائيا ومصنوعا على عجل من نوع شجر غير موجود في الصحراء، يعني أنهم يحملون أدواتهم وأن ليس لهم مقر ثابت.

وحول مكان تصوير الإصدار ، أوضح شلوف أن طبيعة الأرض في الصور بها اختلاف، ما يؤكد أنهم صوروا في مكانين وإن كانوا هم نفس الأشخاص، فالأول مكان به كثبان رملية ويوحي أنه أقرب للساحل، بينما الثاني منطقة أقرب للجنوب غير العميق، وقد يكونون قريبين من منطقة الواحات، وهي المنطقة التي يجرى فيها هذه الأيام التخييم في الصحراء بشكل معتاد خاصة الرماكة (صائدي الصقور)، حتى لا يكونوا ملفتين للنظر.

ونوه إلى أن الصور تؤكد أن الجيل السابق من التنظيم اختفى وأن الجيل الجديد غير محترف، وربما لو أن القيادات السابقة ما زالت تعمل في ليبيا ما كانت لتسمح ببث هذا المقطع، نظرًا لما يعكسه من تهافت قدراته.

الخبير في شؤون التنظيمات المتطرفة لفت إلى ظهور عناصر داعش وهم يتناولون البيتزا ويستخدمون معلبات أسماك “التونة”، مشيرًا إلى أن في هذا ما يؤكد أن المقر الذي جرى التصوير فيه ليس مقرًا دائمًا لهؤلاء العناصر.