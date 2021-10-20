ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن صافي إيرادات شهر سبتمبر للعام 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، مدفوعًا بطفرة في الأسعار حول العالم؛ حيث وصل مستوى 1,667,406,112.98 دولارًا أمريكيًا من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 92,042,490.94 دولارًا أمريكيًا.

المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنها حققت صافي إيرادات المنتجات النفطية 33,717,871.61 دولارًا أمريكيًا، ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,057,265.54 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى 5,277,821.72 يورو .

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 1,796,223,741.07 دولارًا أمريكيًا.

وفي هذا الصدد علق مصطفى صنع الله قائلًا: “الكل سعيد، معدلات الانتاج رائعة، وطفرة الأسعار علامة مهمة ومشجعة ونتوقع تقلص كبير في العجز الذي عانت منه الميزانية العامة لأعوام مضت، ومتفائلون بأن الاستقرار المالي سيساهم في خلق بيئة استثمارية وخاصة في البنية التحتية لقطاع النفط الوطني.

وأضاف: “على الرغم من كل هذه الاستبشارات لا بد من الاعتراف بأن علاقة المؤسسة الوطنية للنفط بوزارة النفط والغاز قد شابها الكثير من المشاكل، ولا يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات من دون التعاون الذي يرتكز على احترام دور المؤسسة الوطنية للنفط، ولا نقبل أن يتراجع هذا الدور أو أن ترتج صورة المؤسسة في العالم، ومتمسكون بالتوجيهات التي رسمها رئيس الحكومة حول أهمية التعاون والتكامل دون تغول جهة عن أخرى وتقديم المصلحة العامة دون انتقائية أو شخصنة للشأن العام”.

وأكد حرص المؤسسة الوطنية للنفط على استمرار الإنتاج والصادرات، وانطلاقًا من القناعة الكاملة أن الإغلاقات غير القانونية لا تخدم سوى مصالح أصحاب الأجندات الخفية، تم عقد مجموعة من الاجتماعات في المنطقة الشرقية خلصت إلى مخرجات إيجابية وبناءة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف الفاعلة لن تالوَ جهدًا في سبيل بذل كل ما من شأنه أن يحافظ على استقرار الإنتاج واستمرار الصادرات.

واختتم قائلًا: “إن هذه الزيارات المُعلنة تمت بمعرفة وموافقة رئيس الحكومة وإن توجيهات معاليه عكست حرصه المستمر على أهمية التواصل في الجوانب الفنية المتعلقة بالشأن النفطي باعتبارها بوصلة المسار لعمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها”.