ليبيا – قال القائد العام لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري) الجنرال تيو لوتسي إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن لديهم توقعات مهمة لبدء أنشطة جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا والعراق.

الجنرال تيو لوتسي وفي جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركة حول انتشار قواته دوليًا وفقًا لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية أضاف: “إنه على الجبهة الليبية، وعلى الرغم من استمرار انقسام الفصائل، فقد أعددنا خارطة طريق مدتها خمس سنوات من 2021 إلى 2025، وقمنا بتخطيط الأنشطة التي ستنفذ لصالح قوات الأمن الليبية في إطار التعاون الثنائي مع هيئة الدفاع”.