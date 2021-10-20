كرملين يرجح إمكانية عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

كرملين يرجح إمكانية عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

موسكو – رجح الكرملين إمكانية عقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن إمكانية عقد لقاء جديد بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام الجاري:”عقد هذا اللقاء بصيغة أو بأخرى واقعي تماما”.

وأشار بيسكوف إلى أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ونائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند التي زارت موسكو مؤخرا “ناقشا خيارات مختلفة وتوصلا إلى بعض التفاهمات”، متعهدا بإطلاع الرأي العام عندما سيتم الاتفاق على أي صيغ ومواعد محددة في هذا الصدد.

وكان بوتين قد أكد مؤخرا أن نولاند خلال زيارتها إلى موسكو بحثت مع المسؤولين الروس إجراء اتصالات جديدة بينه وبايدن.

وسبق أن استضافت مدينة جنيف السويسرية في يونيو الماضي أول اجتماع قمة بين بوتين وبايدن تمخض عنه حزمة من الاتفاقات المهمة بين الدولتين.

المصدر: “نوفوستي”