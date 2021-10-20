ليبيا- أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن ليبيا تقترب من مرحلة حاسمة للغاية في الـ24 من ديسمبر المقبل، يوم وجوب إجراء الانتخابات.

ماس أوضح في تصريحات نشرها المركز الألماني للإعلام طالعتها صحيفة المرصد بالقول: “لقد جئت للتو من إفطارٍ مع وزيرة الخارجية الليبية، ونحن الآن في مرحلة حاسمة للغاية في ليبيا 24 ديسمبر يقترب وهو اليوم الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات”.

وتابع ماس قائلًا: “أوضحنا ذلك تمامًا لزميلتنا، فهذا ما يريده الشعب الليبي، وأن من شأن تأجيل الانتخابات أن يشكك حتمًا في شرعية الحكومة الحالية، لذا فمن المهم أن تجري هذه الانتخابات كما هو مخطط لها والأمر نفسه ينطبق على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وقال ماس:”هؤلاء ما زالوا في ليبيا والذين تم إرسالهم في الماضي إلى ليبيا من جهات مختلفة عن بعضها البعض تماما ونحن نرى أن كلا من المرتزقة والقوات الرسمية الموجودة في ليبيا يجب أن تغادر البلاد وذلك من أجل استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة.

وواصل ماس قائلًا: “ولتحقيق ذلك سنستمر في التعاون عن كثب مع الحكومة الليبية ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في أعقاب مؤتمر برلين الذي انعقد وعملية برلين”.