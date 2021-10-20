ليبيا – قال مصدر مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إنه يجب فتح باب الترشح للانتخابات في الأول من نوفمبر، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام.

المصدر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، أضاف أنه حتى اليوم لم يقرر الموعد الذي سيعلن فيه فتح باب الترشح للانتخابات، خاصة أن المفوضية لم تستلم التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب على قانوني الانتخابات.

وأوضح أن التعديلات التي طلبت من النواب ليست جوهرية وأن البرلمان وافق على معظمها، في حين أنه من المرتقب أن يرسل البرلمان التعديلات إلى المفوضية خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن المفوضية تنتظر أيضًا تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر في الطعون بسجل المرشحين، وأن المفوضية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء من أجل تشكيل اللجنة.

وبحسب المصدر فإن فترة النظر في الطعون هي 14 يومًا بعد إغلاق باب الترشح.

وكشف المصدر عن أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في طرابلس، سيتناول التفاصيل الخاصة بالناخبين والقوائم، وبطاقة الناخبين وموعد تسليمها وكل ما تم الانتهاء منه الفترة الماضية، كما أنه سيشير إلى عملية فتح باب الترشح دون تحديد الموعد.

وأشار المصدر إلى أن بعض التعديلات المرتقبة على القوانين تتمثل في عدم تحديد مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها قانون انتخاب الرئيس، التي يجب أن يتوقف المرشح خلالها قبل موعد الانتخابات، وكذلك تحديد مدة الـ 30 يومًا التي تفصل بين انتخابات الرئيس والبرلمان، على أن تحدد ما إن كانت بعد الجولة الأولى أو الثانية.

وأكد المصدر أن المفوضية لم تستلم أي مخاطبات من المجلس الاستشاري الذي طالب بعدم اعتماد قوانين الانتخابات،موضحًا أن المفوضية لا يمكنها الرفض أو ما شابه ذلك، حيث أن الخلافات بين الأطراف السياسية يمكن الفصل فيها أمام القضاء، وأن المفوضية لا يمكنها تنفيذ مثل هذه المطالب حتى في حال وصولها بشكل رسمي من مجلس االدولة الإستشاري فقط.

كما كشف المصدر حقيقة المعلومات التي تم تداولها بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات، مبينًا أن فريق الخبراء التابع للبعثة الأممية يتابع مع المفوضية كافة الترتيبات التي تقوم بها باستمرار، إلا أنه لم يتطرق حتى الآن لطرح إمكانية تأجيل الانتخابات، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في طرابلس؛ حيث لم تناقش أي بعثة دبلوماسية ملف تأجيل الانتخابات، حسب قوله.

وشدد المصدر على أن هذا المقترح يتم تداوله فقط عبر وسائل الإعلام وبين الأطراف السياسية، في حين أن البعثة تعمل على إنهاء كافة الخطوات المرتبطة بالانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، حسب خارطة الطريق.