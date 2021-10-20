مصر – أقر البرلمان المصري 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار لدعم الجهود التنموية في البلاد، مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكندا.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن “مجلس النواب، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية (عبد الفتاح السيسي) رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية تمويل تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني أي ما يعادل 238 مليون دولار، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضافت أن “المجلس أقر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، من خلال إتاحة تمويل تنموي بقيمة 12 مليون يورو أي ما يعادل 14.5 مليون دولار، بجانب منحة بقيمة مليوني يورو أي ما يعادل 2.5 مليون دولار”.

وتابعت أن “المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين الحكومتين المصرية والكندية بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، بقيمة 5 ملايين دولار كندي أي ما يعادل 4 ملايين دولار أمريكي”.

وأوضحت أن “اتفاقيات التمويل الإنمائي التي تم إقرارها تأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية الدولة التنمية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني في القطاعات ذات الأولوية”.

المصدر: RT