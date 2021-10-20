العراق – كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس عن عدد الشكاوى المستلمة فيما يخص نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن “عدد الشكاوى بلغ 379 شكوى، منها 361 على التصويت العام و27 على التصويت الخاص، و9 على العد والفرز اليدوي”.

وأضافت، أن “161 شكوى منها اعتبرت أنها صفراء (مخالفة شكلية وموضوعية للشروط)، و138 خضراء (غير مؤثرة)، و10 حمراء (تعطى أولوية للتحقيق)، فيما هناك 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها”.

واعترضت مجموعة من الأحزاب والتحالفات التي خسرت الانتخابات على النتائج وتحدثت عن وجود “تزوير”، فيما هددت فصائل مسلحة باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم تفرز نتائج الانتخابات يدويا.

المصدر: RT