ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” لقضية مهرب البشر الإرتيري “كيدان زكياس حبت مريم” المتورط بجرائم في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لوضع ممثلي الادعاء العام في هولندا “مريم” على قائمة المطلوبين، رغبة منه بمحاكمته على جرائم تتعلق بشبكة تهريب البشر، بعد أن حكمت عليه محكمة إثيوبية في يونيو الماضي بالسجن مدى الحياة.

وتابع التقرير: إن الجرائم المتورط بها والتي قادت لإدانته في إثيوبيا وملاحقته من قبل هولندا التي يتيح قانونها ملاحقة الأجانب قانونيًا أتت لاتهامه بتهمة تجويع وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا في مستودعات في ليبيا.

وبحسب التقرير، فقد أكد مكتب المدعي العام الهولندي أن تحقيقًا كشف أن منظمة يقودها “مريم” تسيء وتبتز وتختطف وتغتصب الإرتيريين الراغبين في الوصول إلى هولندا بمخيمات في ليبيا، فيما يتعرض أقارب هؤلاء الذين يعيشون على الأراضي الهولندية للابتزاز.

ترجمة المرصد – خاص