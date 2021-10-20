الإمارات العربية – أجرى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امس محادثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي.

وذكرت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية أن الطرفين بحثا خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، “علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية”.

كما تناول بن زايد وماكينزي “عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

المصدر: “وام”