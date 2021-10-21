سويسرا – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

– هدف إدين دجيكو، في فوز إنتر ميلان على شيريف تيراسبول (3-1)، وسجله في الدقيقة 34.

– هدف باولينيو، في فوز سبورتنيج لشبونة على بشكتاش (4-1)، وسجله في الدقيقة 89.

– هدف نابي كيتا، في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد (3-2)، وسجله في الدقيقة 13.

– هدف فينيسوس جونيور، في فوز ريال مدريد على شاختار، وسجله في الدقيقة 56.

وأسدل الستار عن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، الأربعاء، والتي شهدت فوز يوفنتوس على زينيت 1-0، فيما تفوق تشيلسي على مالمو برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز بايرن ميونخ على بنفيكا، بينما تغلب برشلونة على دينامو كييف 1-0، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أتالانتا 3-2.

المصدر: twitter/ChampionsLeague