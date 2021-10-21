السودان – أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب.

وشدد خلال لقائه بمكتبه مساء الأربعاء مع وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وأشار البرهان إلى متانة العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبها، أشادت فورد بما تحقق خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وشهد السودان في الأيام الأخيرة اعتصامات تطالب الجيش السوداني بحل الحكومة، بينما تواجه البلاد ما وصفته قيادتها المدنية بأنها أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ عامين.

المصدر: “سونا”