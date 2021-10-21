ليبيا – اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن أي مباردة لا ترتكز على إجراء الانتخابات في موعدها تعد مؤامرة مدبرة، خصوصًا في ظل الظروف السياسية السلبية السيئة.

الجروشي قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس: إنه من الملفت للنظر والمثير للجدل أن تنظم الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات مبادرة استقرار وسلام لا تتضمن أهم عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع الجروشي بأن الليبيين يعلمون أن المتطرفين السياسيين والمستفيدين من السلطات السياسية يسعون إلى إيجاد مبررات لبقاء الوضع كما هو عليه، لا سيما أن المجلس الرئاسي والحكومة يسعيان إلى التشويش وتشويه مشهد الانتخابات وإلى شيطنة المترشحين البارزين.

كما أوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعتبر أن الانتخابات القادمة هي الحد الفاصل بين الدولة واللادولة وبين السلطة واللاسلطة.

ولفت إلى أن اللجنة تحذر من تبعات تأخير أو تأجيل الانتخابات وتأثيره السلبي على المسار الديمقراطي، وتحمل رئيس وأعضاء المفوضية للانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وتداعياته المأساوية على البلاد، خصوصًا أن مجلس النواب قد أصدر التشريعات اللازمة للانتخابات وأنهى ما عليه من واجب وطني وقانوني.