اليابان – فازت الروسية أنجلينا ميلنيكوفا في المباراة النهائية لتتوج بذهبية بطولة العالم للجمباز الفني، الخميس، والتي تقام في مدينة كيتاكيوشو اليابانية.

وأوقفت لاعبة الجمباز الروسية سلسلة انتصارات الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات في بطولة العالم للجمباز الفني والتي استمرت لـ11 عاما.

ففي عام 2010 فازت الروسية علياء مصطفى بالميدالية الذهبية لبطولة العالم، قبل أن تسيطر اللاعبات الأمريكيات على المنافسة من عام 2011 إلى عام 2020.

وأنهت ميلنيكوفا المنافسة برصيد 56.632 نقطة، فيما حلت بالمركز الثاني والثالث الأمريكيتان ليان وونغ وكايلا دي تشيلو برصيد 56.340 و54.566 نقطة على التوالي.

وحصلت الروسية الأخرى فلاديسلافا أورازوفا على المركز الرابع (53.598 نقطة).

يذكر أن ميلنيكوفا أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق وميداليتين برونزيتين ضمن المنافسات الفردية، في أولمبياد 2020 التي أقيمت الصيف الفائت في طوكيو.

المصدر:RT