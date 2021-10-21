ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، في مقر ديوان المجلس الأعلى للقضاء.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات جملة من الموضوعات القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، أبرزها ضرورة تطابق إجراءات الترشح مع القوانين واللوائح القانونية المعمول بها في هذا المجال.

كما استعرض المجتمعون الرؤى القانونية المتعلقة بإتمام العملية الانتخابية.

بدوره، قدم الحافي خلال اللقاء درع تقدير إلى السايح عرفانًا وتقديرًا للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إرساء دعائم السلم والاستقرار وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

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