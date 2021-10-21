ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية خاصة بعد فتح باب التقدم لاعتماد المراقبين، وما تمثله هذه العملية من دعم لشفافية ونزاهة الانتخابات بالمعايير الدولية والمحلية.

من جهته، أكد أونماخت على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، مبديًا استعداد حكومته للتعاون مع المفوضية لنجاح هذا الاستحقاق، لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة.