ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري، والوفد المرافق لها، في إطار تأكيد دعم الأمم المتحدة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، بحث سبل دعم المجتمع الدولي، للانتخابات الليبية كحل سلمي ينفتح على آفاق مستقبلية لدولة قوامها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم انتخابات مهنية تحظى بالقبول والثقة من كافة الأطراف.

ومن جهتها، أكدت ميري دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة للجهود المبذولة لنجاح الانتخابات الليبية، مشيدة بمستوى الاستعدادات الفنية للمفوضية، وجاهزيتها العالية لتنفيذ هذا الاستحقاق المرتقب.

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