العراق.. العثور على أكياس من الأوراق النقدية تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل (صور)

العراق.. العثور على أكياس من الأوراق النقدية تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل (صور)

العراق – أعلن البنك المركزي العراقي – فرع الموصل عن العثور على أكياس تحتوي على كميات من الدنانير التالفة في خزينة البنك، الذي تعرض لضربة جوية خلال الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مدير البنك حسين الزيدي في تصريح لوكالة “فرانس برس” إنه “أثناء عمليات التحرير تعرض مبنى البنك المركزي إلى ضربة جوية”.

وأضاف: “بعد بداية عمليات تأهيل المبنى وإزالة الأنقاض استطعنا أن ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل أكياس من فئات صغيرة”.

وتابع أن “العملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية اثر الضربة الجوية”، خلال الهجوم لاستعادة الموصل من الإرهابيين.

وأوضح أنه تم العثور على حوالي 175 كيسا حتى الآن، دون أن يحدد المبلغ بدقة.

وخلال سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل في صيف 2014، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي في الموصل في أيدي الإرهابيين.

المصدر: “أ ف ب”