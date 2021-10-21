ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي وصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تحقيق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

بدوره، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدور الإيجابي لدولة الكويت في إعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، من خلال وقوفها على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين الليبيين، واستعدادها الدائم لدعم القضية الليبية، بما يعزز المصالحة الوطنية الشاملة، وإجراء الانتخابات واحترام إرادة الشعب الليبي، بما يمكن ليبيا من العودة لممارسة دورها العربي والإقليمي.

ونقل الصباح تحيات أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا دعم بلاده لاستقرار ليبيا وعودة السلام، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، متمنيًا أن يكون النجاح حليف مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، بالوصول إلى توصيات وقرارات حاسمة، تساهم في استقرار البلاد، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقدم الوزير الكويتي، الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة دولة الكويت، لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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