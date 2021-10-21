ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسادات أونال مساعد وزير الخارجية التركي.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء شهد تأكيد اللافي على حرص المجلس على تطوير علاقات الشراكة الليبية التركية بما يخدم مصلحة البلدين، فيما تم تناول عدد من القضايا التي تهم الشأن الليبي.

وثمن اللافي دور تركيا الداعم للعملية السياسية لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، ومساهمتها في إنجاح ملتقى الحوار السياسي، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها وضرورة التوصل لاتفاق حول قانون الانتخابات.

وأضاف اللافي: إن هذا التوافق يجب أن يتم بين مجلس النواب والدولة الاستشاري لضمان تنظيم الانتخابات في أفضل الظروف. فيما قال الدبيبة: إن الفرصة سانحة حاليًا للوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه جدد أونال دعم بلاده تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها تعكس إرادة الليبيين وفق أطر قانونية ودستورية تتوافق عليها جميع الأطراف، لافتًا لاستعداد بلاده لدعم العملية الانتخابية في ليبيا والمساهمة في إنجاحها وعبور هذه المرحلة.