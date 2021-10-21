الليرة تنهار إلى مستوى تاريخي بعد قرار للمركزي التركي

الليرة تنهار إلى مستوى تاريخي بعد قرار للمركزي التركي

تركيا – تراجعت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعدما قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لموقع وكالة “بلومبرغ” ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وهذه تعد المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم أن المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 18% إلى 16% سنوي.

وخسرت الليرة 20% من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

ودأب الرئيس رجب طيب أردوغان على مطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية ويعتبر محللون أن تدخله أدى إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.

وجاء انخفاض العملة التركية اليوم في وقت يقوم فيه الرئيس التركي في جولة إفريقية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والدول الإفريقية.

المصدر: رويترز + نوفوستي