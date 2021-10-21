ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أمس الأربعاء وزير خارجية الكونغو “جون كلود جاكوسو” الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا.

المشري قدم في بداية اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إحاطة عامة عن المشهد السياسي بالبلاد، منوهًا لأهمية إجراء الانتخابات المزمع عقدها شهر ديسمبر القادم على أسس سليمة متفق عليها تحيل دون الطعن في نتائجها.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء “بحسب المصدر” على تطابق وجهات النظر تمامًا بشأن ضرورة وجود أساس دستوري، وفق قوانين متفق عليها لإجراء العملية الانتخابية، وبذل كل الجهود من خلال مؤتمر دعم الاستقرار الذي سيعقد في طرابلس من أجل الوصول للانتخابات.

يشار ألى أن وزير خارجية الكونغو جاء على رأس وفدٍ ضم أيضًا السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو في ليبيا “صمبا غي كورنيل”، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو الديمقراطية “مبيلو امبونغو جول”، ورئيس دائرة أفريقيا نائب الأمين العام بوزارة الخارجية الكونغولية “بيكومو بينفينو رولاند ميشيل”؛ إضافة لمسئولين من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.