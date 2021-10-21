ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في ظل تطلعات الليبيين إلى تجاوز الأزمة نحو الاستقرار والسلام.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن تأكيد المنفي جاء خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج “جان كلود جاكوسو”، وفيه تطرق لجهود دول إفريقيا خلال السنوات الماضية.

وتابع المنفي: إن هذه الجهود ساهمت في دفع العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومساعدة ليبيا في كل المحافل واللقاءات والمؤتمرات الدولية. فيما شدد “جاكوسو” على تطلع الأفارقة لنجاح مؤتمر مبادرة الاستقرار.

وبين “جاكوسو” أن الاتحاد الإفريقي داعم أساسي للمسار السياسي والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد، لتعود ليبيا إلى مكانتها الإقليمية والقارية، مثمنًا جهود الرئاسي في تحقيق الاستقرار ودعم الاتحاد للشعب الليبي في كل خياراته.