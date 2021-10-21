ليبيا – أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز على أن بريطانيا تعدّ داعمًا قويًّا لعملية السلام في ليبيا.

دياز أشارت إلى مشاركة بلادها بنشاط مع الأمم المتحدة في دعم الجهود لإيجاد تسوية سياسية مستدامة تمكّن الليبيين من العيش في سلام.

وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها دول جوار ليبيا للمساهمة في استقرار البلاد.

ونوّهت إلى أن نتائج مؤتمر برلين أقرّت بالدور الذي يلعبه جيران ليبيا للمساهمة في عملية السلام.

كما تابعت: “نؤمن بأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا يجب أن تُجرى وفق التاريخ الذي اقترحه ملتقى الحوار السياسي”.