الهند – أعلنت السلطات الهندية أنها أصبحت ثاني دولة على مستوى العالم بعد الصين تخطى فيها عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا التي تلقاها مواطنوها عتبة المليار.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن بلوغها هذا “المعلم التاريخي في الحرب ضد الفيروس التاجي” على حسابها في “تويتر” اليوم الخميس، واصفة هذا الإنجاز بأنه “يوم تاريخي”.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في يناير الماضي إطلاق ما يعد أكبر حملة تطعيم وطنية ضد كورونا على مستوى العالم.

وحسب بيانات الوزارة، توفى 452811 شخصا في الهند إثر إصابتهم بكورونا (160 منهم خلال اليوم الأخير) أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ولا تزال في البلاد حاليا 178831 حالة نشطة للعدوى، بينما تماثل 33 مليونا و495808 أشخاص للشفاء.

المصدر: RT