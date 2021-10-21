ليبيا – رأى رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن أي تحرك من الاتحاد الأفريقي لدعم المصالحة في ليبيا، يعد من الأخبار السارة، مشيرًا إلى أن معوقات تحقيق المصالحة الوطنية وإخراج ليبيا من أزمتها، هي المليشيات المسلحة ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة.

اليسير وفي تضريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أكد أن على البعثة الأفريقية أن تركز أولًا على دعم تنفيذ جميع بنود اتفاق لجنة “5+5″، والتي تنص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفك المليشيات وجمع السلاح.

وأشار إلى أن مجرد الحديث عن المصالحة الوطنية -كما هو المعتاد- لن يجدي نفعًا؛ لأن المليشيات المسلحة وحلفاءها المسيطرين على الأرض سيتظاهرون بأنهم في حالة مصالحة تامة وأنه لا وجود للمليشيات، وأن الحكومة لها القدرة على فرض القانون.

وأوضح اليسير أن من يسيطر على المنطقة الغربية هي مليشيات ترتدي ملابس الجيش والشرطة لخداع المجتمع الدولي، مطالبًا البعثة الأفريقية بمعرفة الحقيقة، وتجنب الوقوع في الفخ الذي وقعت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن.