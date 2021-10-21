البرتغال – حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري كل من ليروي سانيه “هدفين” في الدقيقتين 70 و84 والبرازيلي إيفرتون لاعب بنفيكا بالخطأ في مرماه (د.80) والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي (د. 82).

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد بنفيكا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الخامسة، تغلب برشلونة في وقت سابق اليوم على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون مقابل سجله جيرارد بيكيه في الدقيقة الـ36، ليحقق الفريق الكتالوني أول ثلاث نقاط ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الرابع.

المصدر: RT