إنجلترا – كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس عن شراكة بقيمة 552 مليون دولار، تستهدف إطلاق “التكنولوجيا الخضراء” في المملكة المتحدة نحو السوق.

وبحسب “فوربس” فمن المقرر أن تستثمر Breakthrough Energy Catalyst، إحدى شركات غيتس للاستثمار المناخي، مليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في مجال الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة طويل الأجل ووقود الطائرات المستدام، وتكنولوجيات التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

وقال غيتس في بيان: “شراكتنا مع بريطانيا سوف تسرع نشر حلول المناخ، والمساعدة على جعلها ميسورة التكلفة وسهل الوصول إليها”، مشيرا إلى أنه “من أجل الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات الكربون، سوف نحتاج إلى خفض تكاليف التكنولوجيا النظيفة، حتى نتمكن من استبدال ومنافسة المنتجات التي يصدر عنها انبعاثات مرتفعة ونستخدمها اليوم”.

وفي أغسطس الماضي، تعهد غيتس بالعمل مع الحكومة الأمريكية لتمويل برامج مماثلة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

المصدر: “فوربس”